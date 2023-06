Spari contro un uomo a Pomigliano D'Arco in provincia di Napoli, l'intervento di una donna ripreso in un video

Ancora sangue a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato raggiunto da colpi di pistola esplosi al suo indirizzo sotto gli occhi di tutti. La vittima, un commerciante, si trovava nei pressi del suo negozio in via Cantone quando sono arrivati due uomini a bordo di una moto.

Uno dei due aggressori ha cominciato a sparare e l’uomo ha tentato una fuga, ma è stato raggiunto dal malvivente che lo ha colpito alla testa. I residenti hanno ripreso la scena e nel filmato vediamo l’intervento coraggioso di una donna che si è messa ad urlare frapponendosi tra l’aggressore e la vittima, mettendo in fuga il primo.

Nelle stesse ore sempre a Pomigliano D’Arco un 37enne è stato ferito ad un ginocchio nel corso di un altro agguato in via Roma, nei pressi di una scuola.

I due episodi sono stati denunciati dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. A proposito delle immagini immortalate in un video, ha detto: “I criminali non hanno più paura di nulla, agiscono ad ogni ora del giorno e anche in pieno centro, senza timore di essere beccati dalle Forze dell’Ordine. Non possiamo assolutamente consentire che accada tutto ciò, questa deriva va fermata con ogni mezzo, serve il pugno di ferro contro questa gente che inquina le nostre città”.