Spari contro l'auto del rapper Sch in Francia dopo il concerto in discoteca: un morto e un ferito grave

Agguato a colpi d’arma da fuoco a La Grande-Motte, in Francia, dove quattro uomini hanno sparato da un’auto contro il veicolo del rapper marsigliese Sch, subito dopo un suo concerto in discoteca al La Dune Club. L’uomo seduto sul lato passeggero è stato colpito due volte al petto ed è morto sul colpo, mentre il conducente è rimasto ferito gravemente ed è stato portato in ospedale, dove versa in condizioni critiche. La vittima e la persona ferita fanno parte dell’entourage del rapper. Gli aggressori sono attualmente ricercati dalla polizia.

Spari dopo il concerto del rapper Sch, un morto e un ferito grave

I fatti sono avvenuti lunedì 26 agosto, all’alba, a circa un chilometro dal La Dune Club, noto locale notturno di La Grande-Motte, in Francia.

Il rapper marsigliese Sch, il cui vero nome è Julien Schwarzer, aveva appena concluso un concerto nella discoteca la sera prima, ma al momento dell’attacco era già rientrato in albergo. Secondo le prime informazioni investigative, l’artista potrebbe essere stato l’obiettivo dell’agguato, come riferito da una fonte vicina alle indagini a France Info.

Le forze dell’ordine, tuttavia, non hanno ancora trovato un collegamento diretto tra il concerto del rapper e l’aggressione, che ha causato la morte di un uomo e il grave ferimento di un altro.

L’agguato dopo il concerto al La Dune Club

L’aggressione è avvenuta intorno alle 6 del mattino lungo la strada costiera tra La Grande-Motte e Carnon, a pochi passi da La Dune Club e di fronte alla spiaggia del Grand Travers. Sebbene quest’area sia molto frequentata durante il giorno in estate, di notte risulta generalmente deserta.

Il veicolo è stato bersagliato da colpi sparati da un’arma automatica da un’altra vettura con quattro persone a bordo. Dopo l’attacco, gli aggressori si sono dati alla fuga.

Il passeggero dell’auto attaccata è stato colpito due volte al petto ed è deceduto sul colpo. Il conducente, invece, è rimasto gravemente ferito e si trova in gravissime condizioni, come riportato dalle forze dell’ordine.

Il possibile contesto dell’aggressione al rapper Sch

La procura di Montpellier ha dichiarato che sul luogo dell’agguato sono stati rinvenuti “una trentina di bossoli di grosso calibro” e ha annunciato l’apertura di un’indagine per “omicidio e tentato omicidio in banda organizzata, oltre a partecipazione ad associazione criminale finalizzata alla preparazione di tali crimini”.

È stato anche confermato che “alcuni conoscenti del rapper Sch” si trovavano nell’auto presa di mira e che quattro uomini, “attualmente ricercati”, erano a bordo del veicolo degli aggressori, che è fuggito subito dopo la sparatoria.

Secondo fonti vicine all’inchiesta, il modus operandi ricorda i “regolamenti di conti” tra narcotrafficanti che hanno segnato il 2023 a Marsiglia, causando 49 morti.

Questo incidente rappresenta il secondo evento tragico per La Grande-Motte in pochi giorni. Solo due giorni prima, un uomo di 33 anni di origine algerina aveva tentato di incendiare la sinagoga locale.