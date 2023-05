Spari contro il camper di una coppia di turisti italiani in Corsica: colpita una nota imprenditrice ligure

Una coppia di turisti liguri era in vacanza in Corsica quando, dopo cena, alcuni colpi di pistola hanno centrato il camper di famiglia. L’uomo è rimasto illeso, mentre la donna è stata colpita all’intestino. Un secondo proiettile le ha sfiorato la testa.

Turista italiana ferita in Corsica

La donna ferita si chiama Maura Cavallero, ha 58 anni ed è un’imprenditrice ligure.

Il fatto è avvenuto in località Casanova, a quattro chilometri da Corte. Marito e moglie erano sul finire di una vacanza di quattro giorni nell’Alta Corsica.

I due, camperisti di lungo corso, avevano deciso di sostare per la notte in un parcheggio in strada e non in un camping organizzato.

Il camper si trovava su una strada provinciale

I due si erano accostati in una strada isolata, la provinciale Rt 20 in località Casanova. Un posto tranquillo dove anche il loro cane sarebbe stato libero di aggirarsi nel campo retrostante.

Dopo l’aggressione il marito ha chiamato i soccorsi e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Corte.

Data la gravità delle sue ferite i medici hanno optato per il trasferimento in elicottero all’ospedale di Bastia, più grande e attrezzato.

Maura Cavallero è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono ancora gravi, sebbene non sia più in pericolo di vita.

Esclusa la pista degli spari accidentali

La procura di Bastia ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Dopo gli spari l’aggressore (o gli aggressori) si sono dati alla fuga.

Si indaga anche per ricostruire il possibile movente alla base del gesto. La procura al momento tende a escludere l’ipotesi di spari accidentali.

Maura Cavallero è molto nota nel Levante Ligure in quanto proprietaria, insieme alla sorella, di una storica società di vendita all’ingrosso di generi alimentari a Sestri Ligure in provincia di Genova.

L’agenzia ‘Ansa’ ha raggiunto Claudia Cavallero, la sorella della donna ferita.

“Le condizioni di mia sorella per fortuna sono stazionarie e speriamo tra qualche giorno di poterla trasferire a Genova”, dice la donna.

“I medici sono stati bravi e pronti ad intervenire perché il proiettile ha attraversato l’intestino. Una seconda pallottola ha sfiorato la testa di Maura. È incredibile che succedano fatti di questa gravità in una meta turistica”, conclude la donna.