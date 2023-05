Spari all'esterno di un complesso residenziale a Los Angeles, 4 feriti tra cui una senzatetto: la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Attimi di panico a Los Angeles, dove un gruppo di quattro uomini a bordo di un Suv bianco Bmw hanno aperto il fuoco all’esterno di un complesso residenziale. Gli spari hanno raggiunto quattro persone tra le quali una senzatetto. La polizia sta cercando i responsabili. Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero in condizioni stabili.

Spari a Los Angeles, 4 feriti

Come riporta ‘Fox News’ l’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio (ora locale) di sabato 20 maggio all’esterno di un blocco residenziale di Los Angeles, ad Ingraham Street nel distretto di Westlake.

Secondo un comunicato della polizia riportato dall”Independent’ “[le vittime] erano in piedi davanti al quando i sospetti – quattro uomini ispanici – si sono avvicinati con il veicolo e hanno sparato più colpi”.

Fonte foto: iStock A Los Angeles un gruppo di quattro uomini ha sparato contro quattro persone all’esterno di un complesso residenziale

La polizia ha riferito, inoltre, che i sospetti si sarebbero allontanati dal luogo dell’agguato a bordo di un Suv bianco Bmw.

Gli agenti sono alla ricerca dei responsabili.

Le vittime

‘Abc7’ riferisce che quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto, le vittime giacevano sul pavimento con vistose ferite da armi da fuoco.

Tra le persone colpite, tre sono uomini tra i 25 e i 30 anni mentre la quarta vittima è una donna senzatetto di 40 anni.

Le quattro vittime sono state trasportate all’ospedale. Secondo ‘Independent’ sarebbero in condizioni stabili.

La polizia ha riferito al ‘Los Angeles Times’ che le vittime non conoscevano gli assalitori e non sono state in grado di fornire un loro identikit.

Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini catturare dai circuiti di sorveglianza della zona.

Il precedente a gennaio con 3 morti

La città di Los Angeles non è nuova ai conflitti a fuoco.

Nel mese di gennaio, infatti, un episodio analogo ha avuto luogo nel distretto di Beverly Crest con un bilancio ancora più grave del caso riportato oggi.

In quel contesto tre persone erano state uccise mentre si trovavano all’interno della propria auto e altre quattro erano rimaste ferite.

Quella delle sparatorie negli Stati Uniti è una realtà che più volte rinnova la necessità di un nuovo assetto politico sul mercato delle armi, e l’argomento è costantemente oggetto di proteste e polemiche.