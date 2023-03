Spari agli chalet di Mergellina, Francesco Pio Maimone morto a 18 anni in ospedale: possibile faida di camorra

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Ucciso a colpi di pistola in pieno petto davanti agli chalet di Mergellina, inutile la corsa all’ospedale di Napoli. È morto così Francesco Pio Maimone, 18 anni, freddato da ignoti sicari intorno alle 2 del mattino tra domenica 19 e lunedì 20 marzo. Indagini in corso per quella che sembra un’esecuzione: la pista principale sarebbe quella di un omicidio rientrante in una faida di camorra.

L’agguato

Francesco Pio Maimone, incensurato, si trovava allo chalet ‘Da Sasà’, a Mergellina.

Intorno alle 2 sarebbe stato raggiunto da un commando killer, armati di revolver (pistola che non rilascia bossoli).

Fonte foto: Tuttocittà.it Mergellina, la zona di Napoli in cui è stato ucciso Francesco Pio Maimone

Una pattuglia della Guardia di Finanza ha segnalato gli spari, ma quando polizia e 118 sono accorsi sul posto il giovane era già stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini da alcuni conoscenti, secondo quanto riferito dall’Ansa.

Inutile la corsa: il 18enne è arrivato al pronto soccorso già morto.

Le indagini

Secondo le prime risultanze investigative della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in un litigio tra giovanissimi per futili motivi, forse scoppiato per uno sguardo di troppo.

Francesco Pio Maimone risulterebbe incensurato.

Il padre, pregiudicato, non risulta legato a clan della camorra.

La vittima abitava a Pianura e la zona dello chalet in cui è stata colpita a morte è frequentata da diversi pregiudicati.

Per questo, nonostante la dinamica sia ancora in fase di ricostruzione, l’ipotesi principale è che l’omicidio possa essere collegato alla faida di Pianura: proprio nella via in cui abita la famiglia del 18enne, infatti, alcuni giorni fa era stata smantellata una piazza di spaccio.

In quell’occasione, la polizia ha arrestato il cugino di Antonio Gaetano.

Il precedente di Antonio Gaetano

Antonio Gaetano, 19 anni, è stato ferito gravemente la notte del 12 marzo, sempre nella zona degli chalet di Mergellina, mentre si trovava in auto.

Il giovane è ritenuto dagli inquirenti una delle figure apicali del clan di Pianura, formato dalle famiglie Calone, Marsicano ed Esposito.

L’agguato che ha portato alla morte di Francesco Pio Maimone potrebbe essere collegato.