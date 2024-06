Sparatoria nella città di Hagen in Germania: vasta operazione di polizia in corso, ci sarebbero dei feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Media locali riferiscono che nella città di Hagen, in Germania, è in corso un’importante operazione di polizia, in seguito a una sparatoria avvenuta nei pressi di un salone di parrucchiere, nel sobborgo di Eilpe. Si cercano i colpevoli armati, mentre la polizia ha invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla zona degli spari.

Notizia in aggiornamento