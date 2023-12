Sparatoria nell’Università di Las Vegas, l’attentatore è stato ucciso: la polizia parla di numerose vittime

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La polizia di Las Vegas ha risposto alle chiamate di allarme per una sparatoria in un campus universitario. Si tratta dell’Università del Nevada, a Las Vegas. Studenti e personale sono stati allarmati dai colpi di arma da fuoco e hanno evacuato la zona. La Casa Bianca ha immediatamente confermato di monitorare da molto vicino la vicenda. Il sospettato, in pochi minuti, è stato “contenuto”, ha detto la polizia. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

L’assalto all’università

L’assalto al campus dell’Università del Nevada (a poche ore di distanza dalla sparatoria di Bruxelles) è stato definito “tragico e straziante” dal sindaco di Las Vegas. La polizia ha parlato di numerose vittime, al momento 3 quelle accertate. A raccontare il fatto sono gli studenti dell’università, che hanno spiegato di essersi rifugiati negli edifici studenteschi e nei parchi circostanti il campus.

Secondo le testimonianze ci sono voluti circa 30 minuti per evacuare la maggior parte degli studenti dall’altra parte dell’università rispetto a dove è avvenuta la sparatoria.

L’azione della polizia

Secondo quanto riportato dagli stessi studenti, questi sarebbero usciti con le mani alzate di fronte alle pistole spianate della polizia di Las Vegas. Evacuati gli studenti, questi sarebbero passati accanto alle finestre, colpite dalle armi da fuoco “e vetri si sono sparsi ovunque“, dice una studentessa che è rimasta anonima.

In poco tempo la polizia è riuscita a “contenere” l’attentatore, di cui non si conosce ancora l’identità. Attraverso i social la polizia ha aggiornato la comunità in merito alle vittime, parlando di almeno tre morti, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Attentatore “contenuto”

La polizia di Las Vegas (che recentemente ha avuto a che fare con una sparatoria contro dei senza tetto) ha annunciato che l’uomo che ha assaltato l’Università del Nevada è morto. “È stato localizzato ed è deceduto”, ma non si conosce ancora l’identità di questo. La sparatoria è durata in tutto circa 40 minuti, di cui 30 necessari per evacuare i giovani all’interno.

Funzionari locali hanno reagito alla sparatoria, definita “tragica e straziante”, senza poter confermare il numero delle vittime, che secondo le dichiarazioni della polizia è al momento di 3, ma si teme l’aumento. Il Dipartimento della polizia metropolitana di Las Vegas ha confermato che verrà presto annunciata una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sulla sparatoria.