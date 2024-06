Sparatoria in un quartiere a Monaco di Baviera causa una vittima, aggressore in fuga: è caccia all'uomo armato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È avvenuta una sparatoria a Monaco di Baviera, in Germania. Secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi, all’origine dell’aggressione armata ci sarebbe una b tra due persone, una delle quali armata. L’aggressore si è poi dato alla fuga. Un portavoce della Polizia ha confermato che sono in corso le ricerche per individuare il fuggitivo.

Sparatoria a Monaco di Baviera

A Monaco di Baviera si è consumato un’aggressione armata che ha causato la morte di una persona (due giorni fa un’altra sparatoria in Germania, ad Hagen). La scena del crimine è nel quartiere Milbertshofen, dove sono stati sparati i colpi di arma da fuoco. L’autore dell’attacco si è dato alla fuga.

La Polizia ha invaso le strade della città e transennato ingressi e uscite alla ricerca dell’uomo che ha sparato i colpi. Secondo il quotidiano Bild, la Polizia è pesantemente armata ed è pronta a fermare l’uomo. C’è il rischio di aggressione anche alle forze dell’ordine.

I motivi della lite

La sparatoria sarebbe stata causata da una lite. Secondo quanto riportato dalle fonti tedesche, l’uso delle armi da fuoco è avvenuto in seguito a una lite. Il colpevole della morte di un uomo, come riferito dai testimoni, sarebbe salito a bordo di un’Audi A4 scura dopo il fatto per darsi alla fuga.

La vittima è morta nella clinica di Bogenhausen a causa delle ferite riportate. La polizia conferma che l’uomo è stato colpito al petto.

La caccia all’uomo

È stato disposto un gran numero di poliziotti per la ricerca del fuggitivo. Attualmente è in servizio anche un elicottero. Gli agenti di polizia stanno perquisendo i condomini lungo la strada e alcuni residenti non riescono a entrare nei loro appartamenti. Tracce di un’auto simile a quella segnalata sono state trovate anche all’ingresso di un parcheggio sotterraneo.

Intanto la polizia ha fatto sapere che non c’è pericolo per la popolazione.