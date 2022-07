Sparatoria a Copenaghen: la polizia ha fermato un sospettato

Sarebbe un 22enne danese il fermato con il sospetto di essere l’artefice della sparatoria avvenuta questa domenica, 3 luglio, presso un centro commerciale di Copenaghen.

L’Associated Press danese ha ricevuto una segnalazione da Søren Thomassen, ispettore di polizia di Copenaghen, a seguito della sparatoria che ha procurato morti e feriti all’interno di un centro commerciale questo pomeriggio.

Si tratterebbe di un giovane danese di 22 anni di cui è stata diffusa una prima immagine sgranata, e per il momento non è dato conoscere la presenza di complici.

In questi ultimi minuti tutte le informazioni sono riservate per via delle indagini ancora in corso.

La prima immagine del presunto artefice è stata mandata in onda dall’emittente danese Tv2 e mostra un uomo con addosso un paio di pantaloncini e una canotta, armato.

Nell’ultima ora l’ufficio della polizia di Copenaghen ha twittato un annuncio in cui viene riportato un primo bilancio della sparatoria all’interno del centro commerciale Field’s:

More than one person is confirmed dead, and several people are injured.

If you are in Copenhagen, contact your relatives and let them know, that you are ok.

Please forward our information, if you have friends or relatives in the area #politidk

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022