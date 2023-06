Sparano e uccidono una donna: uno dei due ha dichiarato che stavano testando un giubbotto antiproiettile

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Le avrebbe sparato per gioco, da ubriachi, mentre lei aveva indosso un giubbotto antiproiettile, uccidendola. Una donna di 47 anni è morta in Francia a Montpon-Menesterol, nella regione della Dordogna, in circostanze che le autorità locali hanno definito insolite. Il corpo della vittima è stato ritrovato da un netturbino nella mattina di sabato 3 giugno in un parcheggio di fronte al cimitero del paese.

La vicenda

Come riportato dalla stampa locale, la donna sarebbe morta per una ferita allo stomaco in quello che sarebbe stato definito un “gioco da ubriachi”. La vittima era madre di tre figli.

“Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la sparatoria sarebbe avvenuta nell’ambito di una serata di festa” ha spiegato in un comunicato la procura di Périgueux che si sta occupando delle indagini.

Come dichiarato dai pm francesi il 55enne che ha sparato si è consegnato sabato alla polizia in “grave stato di ubriachezza“. Stando alle informazioni rivelate dal procuratore Solene Belaouar, il sospetto ha ammesso di aver usato il suo fucile da caccia venerdì sera “durante un gioco in cui lei (la vittima) ha indossato un giubbotto antiproiettile prima di essere colpita”.

Le indagini

Secondo quanto riportato da ‘Agi’, il magistrato ha aggiunto che le accuse per questo caso molto insolito dovranno ancora essere definite, ma stando alla testata locale France Blue Périgord, gli inquirenti starebbero procedendo nell’inchiesta per il reato di omicidio.

Anche altri due uomini presenti alla cena di venerdì sera, di 18 e 20 anni, sono stati arrestati per essere interrogati. Il 18enne ha detto agli investigatori che volevano testare un giubbotto antiproiettile.

A trovare il cadavere, nei pressi del cimitero del paese, vicino al dipartimento della Gironda, sarebbe stato un netturbino che sotto shock ha subito denunciato la scoperta alla polizia.

Gli agenti della gendarmerie di Périgueux e Bergerac hanno interrogato i vicini che vivono accanto al cimitero e nella zona. La coppia che abita nella casa più vicina avrebbe raccontato di aver sentito il rumore delle porte e il viavai dei veicoli intorno alle 6 del mattino, ma niente di più