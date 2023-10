Spara contro un 23enne colpendolo alla spalla in un agguato nel centro di Foggia: si indaga sulla vicenda

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ha tutte le sembianze di un agguato quello che si è verificato a Foggia nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati nel centro cittadino dove un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito. Adesso il giovane si trova in ospedale, mentre gli agenti della polizia stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

L’agguato alla luce del sole

Erano circa le 17 di domenica 15 ottobre quando in via Pasquale Fuiani, nel centro cittadino di Foggia, alcuni colpi di arma da fuoco hanno sollevato la preoccupazione di residenti e passanti.

Sembra che l’obiettivo di chi ha sparato fosse quello di colpire un 23enne a bordo di un’auto. Il ragazzo effettivamente è rimasto ferito a una spalla, fuggendo subito dopo l’agguato, come riporta il quotidiano ‘Foggia Today‘.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia che hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada compreso tra via Arpi e via Vittime Civili. Gli operatori della scientifica, invece, sarebbero arrivati per i primi rilievi.

Il 23enne in ospedale, ma non è in gravi condizioni

Sempre ‘Foggia Today‘ riferisce che in un cassonetto della spazzatura sarebbe stato ritrovato un bossolo. Tuttavia, al momento, non è dato sapere se sia uno dei proiettili sparati nel pomeriggio.

Come anticipato, in un primo momento il 23enne colpito alla spalla sarebbe fuggito in auto. Ma a distanza di qualche ora, l’agenzia di stampa ‘Ansa‘ ha dato notizia che il giovane si trova ricoverato al Policlinico Riuniti.

Le sue condizioni, in ogni caso, non sarebbero gravi. Al momento non ci sono molti altri dettagli sulla vicenda su cui indaga la Polizia che sta verificando la presenza nella zona di telecamere di videosorveglianza.

Le immagini, oltre a ricostruire la dinamica dei fatti, potrebbero essere fondamentali nell’individuare la persona che ha sparato.

A Foggia si torna a sparare

Non è la prima volta che Foggia si ritrova a fare i conti con vicende simili.

Tra gli ultimi episodi si ricorda quello in cui alcuni malintenzionati hanno sparato contro l’auto del capitano del Foggia dopo una partita in cui la squadra aveva perso contro il Lecco.

E poi, ancora prima, nella vicina Manfredonia dove un anno fa un uomo ha sparato tra la folla durante la festa patronale. Anche in quell’occasione, una persona era rimasta ferita.