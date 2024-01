Spara alla moglie con il fucile a Giulianova vicino Teramo: lei riesce a scappare, arrestato 70enne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tentato femminicidio in provincia di Teramo. A Giulianova un uomo ha cercato di uccidere la moglie sparandole con un fucile da caccia, senza però riuscire a colpirla. La donna è riuscita a disarmarlo e a scappare con il fucile, l’uomo è stato poi arrestato dai carabinieri.

Spara alla moglie con il fucile a Giulianova

Il fatto è avvenuto nella giornata di martedì 2 gennaio in un’abitazione di Giulianova, in provincia di Teramo. Secondo quanto riporta Ansa, un uomo di 70 anni ha sparato con il fucile un colpo indirizzato alla moglie.

Il colpo non ha raggiunto la donna che nel corso di un colluttazione è poi riuscita a disarmare il marito e a fuggire con l’arma; è stata quindi aiutata dai vicini accorsi.

Il tentato femminicidio è avvenuto a Giulianova in provincia di Teramo

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe sparato alla moglie al termine di una lite in casa, sembra per motivi di gelosia. Il 70enne ha imbracciato un fucile da caccia regolarmente detenuto e ha fatto fuoco, non riuscendo però a colpire la moglie, 64 anni.

Ne è nata una colluttazione tra i due fino all’arrivo dei vicini, accorsi dopo aver sentito il colpo e le urla. La donna è riuscita a divincolarsi e a disarmare il marito ed è fuggita fuori con il fucile.

La donna è stata quindi soccorsa e messa al sicuro dai vicini, che nel frattempo avevano chiamato i carabinieri.

Arrestato uomo di 70 anni

La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova per alcuni traumi al torace e al viso riportati durante lo scontro col marito.

L’uomo, pensionato, è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto e portato in caserma. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Un grave episodio che arriva a poche ore di distanza dal primo femminicidio dell’anno, compiuto nella serata di lunedì 1 gennaio a Sant’Oreste, in provincia di Roma.