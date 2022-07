Spagna, vigile del fuoco muore mentre prova a spegnere un incendio: feriti due colleghi, deceduto un pastore

Tragedia tra le fiamme. Un vigile del fuoco è morto mentre era intento a spegnere un incendio, che stava minacciando la località di Tábara, colpita da diversi roghi negli ultimi giorni.

Cosa è successo

Negli ultimi giorni, a causa dell’intensa ondata di caldo, in Spagna sono scoppiati vari incendi, che hanno impegnato i vigili del fuoco su diversi fronti simultanei, in particolare nell’ovest del Paese.

Diverse piccole località sono state evacuate per precauzione.

In questo contesto, un vigile del fuoco è morto in seguito a gravi ferite riportate mentre partecipava alle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano El País, il rogo si era sviluppato nei pressi della località di Tábara, nella provincia di Zamora.

Chi era la vittima e chi sono gli altri due pompieri feriti

Il vigile del fuoco morto durante il suo turno di lavoro è Daniel Gullón, 62 anni: è stato avvolto dalle fiamme insieme alla sua squadra.

Fonte foto: IPA Un pompiere impegnato nello spegnimento degli incendi nella provincia di Zamora, ovest della Spagna

L’incendio ha provocato ferite anche ad altri due vigili del fuoco, che sono stati ricoverati in ospedale.

Morto un secondo uomo

Un secondo uomo è morto nella stessa zona, nella provincia di Zamora.

La vittima, 69 anni, era un pastore: il suo cadavere è stato trovato in un campo: si presume che abbia ignorato gli avvertimenti delle autorità, che avevano chiesto alla popolazione di non lasciare le proprie case, nemmeno per spostarsi in luoghi meno minacciati dalle fiamme.

L’area, nelle scorse settimane, ha visto bruciare circa 25 mila ettari: un disastro.

L’ondata di caldo, nel frattempo, è tornata anche a colpire l’Italia, dopo qualche giorni di tregua.