Spaccio di droga e furti nei negozi di Vicenza, mano dura del questore: cinque Daspo

E’ di 5 divieti di accesso e stazionamento il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Vicenza, mirata a contrastare lo spaccio di stupefacenti e i furti nei pressi di esercizi pubblici. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore Francesco Zerilli.

Operazione contro lo spaccio a Campo Marzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, 3 provvedimenti riguardano persone rintracciate nell’area di Campo Marzo, a Vicenza. Durante controlli mirati, il NOS della Polizia Locale ha identificato individui coinvolti in scambi sospetti. Gli acquirenti, fermati, hanno confermato di aver acquistato stupefacenti. Gli spacciatori, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di denaro di dubbia provenienza e sostanze stupefacenti.

Divieto per possesso di marijuana

Un ulteriore divieto è stato emesso nei confronti di un soggetto individuato dalla Polizia di Stato in via Catalani. L’uomo, trovato con 87,04 grammi di marijuana suddivisa in 81 dosi e 1.014,50 euro in contanti, è stato allontanato dagli esercizi pubblici della zona.

Furti in negozi di abbigliamento

L’ultimo divieto riguarda un individuo fermato per furto in un negozio di abbigliamento di Corso Palladio. L’uomo aveva sottratto capi per un totale di 94,85 euro e, il giorno precedente, 2 borse per 89,90 euro. La misura è stata adottata per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica a Vicenza.

Fonte foto: IPA