Spacciava pastiglie a base di oppio in pieno centro a Padova, pusher arrestato con 300 dosi

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Gli arresti sono avvenuti sabato 8 febbraio nell’area della stazione.

Dettagli dell’operazione

Il primo arresto è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Tommaseo, dove un cittadino nigeriano è stato fermato mentre cercava di allontanarsi. Come viene riportato sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno perquisito, trovando 300 pastiglie a base di tapentadolo, un oppiaceo prodotto in India e venduto illegalmente a 5 euro l’una. L’uomo, un trentenne richiedente asilo, era già stato arrestato in passato per lo stesso reato nelle province di Padova e Treviso.

Arresto di un tunisino

Poco più di un’ora dopo, sempre in via Tommaseo, un’altra pattuglia ha arrestato un tunisino di 46 anni, ricercato per una condanna a 8 mesi di reclusione per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era rientrato illegalmente in Italia dopo un’espulsione avvenuta nel 2018. Dopo l’identificazione, è stato tradotto in carcere per scontare la pena.

Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Padova.

