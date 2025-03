Spaccia cocaina e hashish nel parcheggio dell'aeroporto di Malpensa: arrestato con le dosi pronte da vendere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di origini tunisine è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2025. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è iniziata dopo che una vettura è stata individuata in sosta prolungata nel parcheggio riservato alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della Polizia di Frontiera hanno scoperto che il SUV, di proprietà di una società di autonoleggio, era arrivato in aeroporto la mattina del 25 febbraio. Il veicolo era stato noleggiato da un uomo già noto per attività abusive di assistenza ai passeggeri.

Pedinamento e arresto

Gli agenti hanno seguito l’individuo, notato al piano Arrivi del Terminal 1 in atteggiamento sospetto, fino al parcheggio dove era stata lasciata l’auto. Qui, l’uomo è stato sottoposto a controllo.

Perquisizione e ritrovamento

Non essendo in grado di giustificare la sua presenza in aeroporto, e sospettando che nascondesse sostanze stupefacenti, l’uomo è stato perquisito. Con l’aiuto dell’Unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Malpensa e della Squadra Mobile di Varese, sono stati trovati sotto il sedile posteriore del SUV due involucri contenenti 100 gr di cocaina purissima, 425 gr di hashish e 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, in attesa del giudizio di convalida.

Fonte foto: IPA