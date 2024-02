Spaccatura Governo-Lega sul terzo mandato ai sindaci, scontro totale Salvini-Meloni: la mossa sull'emendamento

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Maggioranza spaccata, scontro totale tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Giovedì 22 febbraio, la Lega ha ritirato in commissione al Senato l’emendamento sul terzo mandato ai sindaci dei grandi comuni (oltre 15 mila abitanti). Sul tavolo sarebbe rimasto quello riguardante i presidenti di Regione, che coinvolge soprattutto Luca Zaia, governatore del Veneto. Ma il leader del Carroccio non demorde e alza la posta con il Governo e la premier.

L’emendamento sul terzo mandato ritirato

La Lega aveva avanzato l’emendamento per il terzo mandato ai sindaci, ritirato dopo il parere contrario del Governo.

Riguardava i grandi comuni, quelli con più di 15 mila abitanti.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Il nodo Luca Zaia in Veneto

Al momento, però, resterebbe sul tavolo la proposta di modifica relativa il terzo mandato ai presidenti di Regione, che coinvolge in primis il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Matteo Salvini allo scontro totale con Governo e Giorgia Meloni

Nonostante la bocciatura dell’Esecutivo, però, la Lega non si arrende.

Matteo Salvini ha fatto ritirare l’emendamento, ma ai microfoni di Agorà su Rai 3 ha annunciato che “andiamo avanti, vota il Parlamento“.

Una sfida, quindi, al Governo presieduto dalla premier Giorgia Meloni.

“Lasciamo che i cittadini decidano. Mi sembra sia questione buon senso. I parlamentari non hanno limiti ai mandati” ha aggiunto Salvini, sottolineando come la limitazione non riguardi deputati e senatori.