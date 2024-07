Southport, morta una terza bambina: aveva 9 anni, confermato il decesso in ospedale dopo il ricovero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si aggrava il bilancio dell’accoltellamento di Southport, vicino a Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Una terza bambina, di 9 anni, è morta in ospedale per le ferite subite nell’attacco all’arma bianca. Le altre due vittime avevano 6 e 7 anni. Arrestato dalla polizia un ragazzo di 17 anni.

Strage a Southport, morta una terza bambina di 9 anni

Nella mattinata di oggi, martedì 30 luglio, la polizia britannica del Merseyside ha confermato che una terza bambina è morta a causa delle ferite riportate nell’aggressione con coltello avvenuta lunedì pomeriggio a Southport, città a una trentina di chilometri a nord di Liverpool.

La bimba, di nove anni, è deceduta in ospedale nelle prime ore di questa mattina, ha comunicato la polizia in una nota. Nella giornata di ieri era stata confermata la morte di altre due bambine, di sei e sette anni.

Fonte foto: ANSA Fiori lasciati dai cittadini di Southport sul luogo dell’attacco

Diversi feriti in gravissime condizioni

Stando al bilancio reso noto dalla polizia, altri otto bambini sono rimasti feriti nell’attacco: cinque sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche, come anche due adulti.

Secondo quanto riporta la Bbc, tra loro c’è Leanne Lucas, la 35enne organizzatrice dell’evento, che ha protetto con il suo corpo i bimbi dalla furia dell’aggressore e che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Accoltellamento a Southport

L’attacco è stato compiuto lunedì 29 luglio, poco prima di mezzogiorno, all’Hart Space studio, un centro usato per vari eventi e attività in una zona residenziale della città.

Come riporta la Bbc, la strage è avvenuta mentre era in corso un evento di danza e yoga rivolto a bambine e bambini e ispirato alla musica della popstar Taylor Swift.

Secondo quanto ricostruito, un giovane è entrato armato di coltello e ha iniziato a colpire i presenti, tra cui una ventina di bambini, tutti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Arrestato un ragazzo di 17 anni

La polizia inglese ha arrestato un ragazzo di 17 anni sospettato di essere il responsabile della strage.

La sua identità non è stata resa nota, ma dopo la diffusione sui social di voci che parlavano di un migrante, la polizia ha detto che il giovane è nato a Cardiff, in Galles, da genitori ruandesi.

Le indagini sono in corso e non è stata esclusa l’eventuale presenza di complici. Ancora ignoto il movente dell’attacco.