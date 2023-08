Sottomarino Romeo Romei a Venezia durante la 80esima Mostra del Cinema: date e orari per visitarlo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il sottomarino Romeo Romei della Marina Militare a Venezia per la Mostra del Cinema, disponibile per visite straordinarie durante la sua sosta di alcuni giorni. In occasione dell’anteprima mondiale del film “Comandante“, diretto da Edoardo De Angelis e presentato alla kermesse cinematografica, c’è grande attesa e curiosità per l’imponente sottomarino, quarto gioiello della classe in onore del comandante Salvatore Todaro. Dal 29 agosto al 1 settembre, i visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare da vicino l’imbarcazione.

Il sottomarino a Venezia

Questo evento speciale prevede una sosta logistica nella magica cornice di Venezia, con l’ormeggio del sottomarino presso la maestosa Riva dei Sette Martiri.

Il film d’apertura del festival del Lido, “Comandante”, con il talentuoso Pierfrancesco Favino nel ruolo del protagonista Todaro, è frutto di una collaborazione eccezionale con la Marina Militare.

Fonte foto: ANSA La presenza del sottomarino a Venezia è parte di una campagna promozionale per il film “Comandante” con Pierfrancesco Favino

La collaborazione

Quella messa in atto in occasione della Mostra è un’affascinante sinergia tra la settima arte e il mondo sottomarino, che ha portato alla creazione di un’opera cinematografica unica nel suo genere.

E proprio per celebrare questa convergenza, il sottomarino Romeo Romei sarà aperto al pubblico in date prestabilite, offrendo l’opportunità di entrare nel cuore di questa innovazione tecnologica.

Giorni e orari di visita

I giorni di apertura delle visite sono i seguenti:

Martedì 29 agosto: dalle 17:00 alle 19:30

Mercoledì 30 agosto: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30

Giovedì 31 agosto: dalle 9:00 alle 12:30

La storia del Romeo Romei

Il sottomarino Romeo Romei è stato costruito con orgoglio in Italia, presso il cantiere navale di Muggiano, situato a La Spezia. Il suo varo risale al 6 luglio 2015, mentre la consegna è avvenuta il 11 maggio 2017.

Quest’opera d’arte ingegneristica rappresenta un esempio di eccellenza nel campo delle tecnologie subacquee, garantendo prestazioni avanzate e un’efficienza senza pari.

Le caratteristiche

L’autonomia in immersione e le caratteristiche di bassa rilevabilità acustica conferiscono al Romeo Romei una posizione di rilievo tra i sottomarini di medie dimensioni.

L’uso di acciaio amagnetico ad alta resistenza e l’innovativo sistema di propulsione basato su celle a combustibile, alimentate da idrogeno e ossigeno, rappresentano un balzo avanti nell’evoluzione della tecnologia sottomarina.

Questo si affianca al tradizionale sistema diesel-elettrico, creando una combinazione unica di potenza e efficienza.

La Marina Militare, consapevole delle straordinarie potenzialità di questo sottomarino, lo utilizza per una vasta gamma di compiti critici, tra cui il monitoraggio del traffico marittimo, la prevenzione delle attività illecite, la vigilanza su aree di interesse nazionale e il supporto alle forze speciali.