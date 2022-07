I sintomi di Omicron 5: quanto dura l'incubazione e dopo quanto tempo ci si negativizza

Risalgono i contagi e risalgono quando, durante gli altri anni, si registravano meno nuove positività al coronavirus. L’estate insomma non sembra fermare le sottovarianti del Covid.

Stavolta è Omicron 5 a far impennare la curva dei nuovi infetti, nonostante molti utilizzino i tamponi fai da te, quindi non comunichino all’Asl l’avvenuto contagio e, di conseguenza, non vengano registrati nel bollettino quotidiano della Protezione Civile – che per inciso ieri segnava comunque quasi 143 mila nuovi infetti.

Sempre secondo i numeri aggiornati su base quotidiana dalla Protezione Civile, sono 1,35 milioni gli italiani “ufficialmente” positivi. Quali sintomi hanno o stanno sperimentando?

Ecco quello che sappiamo su sintomi, incubazione del virus e quanto ci mette a passare la sotto variante Omicron 5 del Covid.

Quanto passa dal contatto con un positivo alla manifestazione dei sintomi

Tutto inizia con il contagio. Quanti giorni passano dal primo contatto con il virus alla manifestazione dei sintomi? La risposta è due o tre giorni, solitamente. Sì, perché sarebbero stati registrati casi di persone che hanno manifestato i sintomi di Omicron 5 anche a due settimane di distanza dal primo contatto.

Quali sono i sintomi: mal di gola, mal di testa, stanchezza ma non solo

Iniziano a questo punto i sintomi, che fortunatamente sono, nella maggior parte dei casi, di lieve entità. Questo perché Omicron 5 solitamente attacca le vie aeree superiori e raramente “scende” nei polmoni, dove potrebbe provocare delle preoccupanti polmoniti.

Fonte foto: ANSA I contagi non si sono fermati nonostante l’estate

Insomma, nella maggior parte dei casi il Covid va via provocando mal di gola, mal di testa, rinorrea, stanchezza, febbre alta.

E ancora perdita di olfatto e gusto, dolore muscolare, dolore alle ginocchia, più raramente tosse.

Quanto durano i sintomi

Tra le buone notizie anche il fatto che ci si negativizza piuttosto presto: dalla manifestazione dei sintomi passano, solitamente, non più di cinque o sette giorni, con un ritardo di due o tre giorni dalla scomparsa dei sintomi (che quindi durano dai due ai cinque giorni).

È bene ricordare che Omicron 5 rappresenta pur sempre un rischio per i fragili e gli anziani, per questo il governo ha dato la possibilità, agli over 60, di vaccinarsi.