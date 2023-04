Sospetto malore per Szczesny durante Juventus-Sporting: gli aggiornamenti dopo i primi controlli

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una mano sul petto e le lacrime, poi la richiesta di un cambio. Così Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, durante il match contro lo Sporting Lisbona per l’Europa League è stato costretto a lasciare la partita. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo al campione bianconero, ma tra i tifosi e il team c’è grande preoccupazione. Wojciech Szczesny intorno al minuto 42 si è portato una mano sul petto e ha avuto uno scambio con Locatelli, che ha fatto accorrere lo staff medico. Al minuto 44 Szczesny ha lasciato il campo ed è stato sostituito da Perin.

Sospetto malore per Wojciech Szczesny, cos’è successo

Intorno al 42′ del primo tempo del match Juventus-Sporting Lisbona il portiere bianconero Wojciech Szczesny si è fermato e si è portato una mano all’altezza del cuore.

Il campione si è subito confrontato con Locatelli ed insieme hanno chiesto l’intervento dello staff medico, che è subito accorso in campo. Szczesny, in lacrime, ha dunque abbandonato il match ed è stato accompagnato a bordo campo, dove c’era l’allenatore Max Allegri pronto ad assisterlo.

Fonte foto: Getty Il portiere Wojciech Szczesny ha accusato un malore durante il match Juventus-Sporting Lisbona. Ecco il momento in cui è stato soccorso dai suoi compagni di squadra, dai giocatori avversari e dallo staff medico

Come scrive ‘Sky Sport’, il portiere polacco è stato subito sostituito da Mattia Perin al 44′.

Come sta Wojciech Szczesny

‘Sky Sport’ scrive che la situazione è sotto controllo. Secondo le prime indiscrezioni, il portiere Wojciech Szczesny ha avuto delle palpitazioni e per questo si è portato una mano sul petto.

L’estremo difensore è stato visitato presso il centro medico dello stadio dove è stato sottoposto ad un elettrocardiogramma.

Il risultato sarebbe stato rassicurante, ma nella giornata di domani – venerdì 14 aprile – il portiere della Juventus si sottoporrà a controlli più approfonditi.

I tweet della Juventus e dello Sporting Lisbona

Alle 22:22 del 13 aprile sul profilo ufficiale della Juventus è stato pubblicato un tweet con le parole: “Dopo un primo controllo, tutto ok per Tek!“.

Poco prima lo Sporting Lisbona ha pubblicato un tweet di incoraggiamento per il portiere avversario: “Força, Szczęsny”.

Purtroppo, i malori in campo sono una realtà da non sottovalutare: recentemente il Milan ha perso Patrizio Billio, allenatore del settore giovanile stroncato da un infarto durante una partita a padel.