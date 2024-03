Sospetto caso di febbre Dengue a Brescia, in zona via delle Tofane: effettuata la disinfestazione nella notte

Un caso sospetto di febbre da Dengue è stato segnalato a Brescia. Il soggetto che sarebbe stato contagiato vive in via delle Tofane: il Comune, dopo la comunicazione ricevuta dall’Ats (l’azienda territoriale sanitaria), ha effettuato un intervento di disinfestazione anti zanzare nella zona in questione.

Il caso sospetto di Dengue a Brescia, in via delle Tofane

L’area coinvolta dall’operazione di disinfestazione effettuata dal Comune lombardo ha riguardato via F. Baracca, via Cantore, via Montello, via Monte Cengio, via Monte Ortigara, via Guarneri, via Attilio Franchi, via Enrico Toti, via San Bartolomeo, via Sant’Eustacchio, via Randaccio, via delle Tofane, Galleria Vittorio Veneto e via Monte Cimone.

Il trattamento per insetti e larve è stato eseguito nella notte tra venerdì 29 marzo e sabato 30 marzo: alle ore 4 nelle aree pubbliche e dalle 6 su quelle private (se presenti i proprietari), in un raggio di 200 metri dall’abitazione della persona che si sospetta abbia contratto il virus.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il soggetto che sarebbe stato contagiato vive a Brescia, in via delle Tofane

Le indicazioni del Comune

Il Comune di Brescia aveva invitato a far accedere gli incaricati nei giardini e cortili privati e chiede, a chi ha saputo del trattamento dopo le 6 del mattino, di telefonare al numero 328 0413153 per riprogrammare l’intervento.

“A tutti viene chiesta la massima collaborazione affinché le operazioni possano essere effettuate in sicurezza e con celerità”, hanno fatto sapere.

Tra le raccomandazioni che sono state date, quella di non entrare nelle zone trattate fino alla fine della disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, non fare uscire animali domestici e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria.

Cosa è la Dengue

La Dengue è una malattia causata da un virus che viene trasmesso dalla puntura della zanzara Aedes aegypti.

Provoca febbre, mal di testa e affaticamento. Nelle forme più gravi, può causare anche emorragie interne: per questo è ritenuta responsabile della morte 40mila persone ogni anno nel mondo.

Un recente articolo di Nature spiega che, pur essendo tipica delle regioni tropicali, è in aumento in Europa meridionale, Italia inclusa. I casi potrebbero aumentare anche nel nostro Paese perché, viaggiando sempre di più, abbiamo importato zanzare “aliene” adattabili.

Sintomi e trattamento

Normalmente la Dengue dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature del corpo anche molto elevate.

La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.