Sospetto attacco hacker al sito del Campidoglio: portale del comune di Roma inaccessibile, aperta indagine

Il sito del Comune di Roma sarebbe finito sotto attacco da parte di alcuni hacker che hanno manomesso il portale facendolo andare in down. Secondo quanto si apprende dal Campidoglio i tecnici sono al lavoro dalla mattina di giovedì 2 marzo 2023 per cercare di ripristinare il servizio che, per larghi tratti della giornata, ha funzionato a singhiozzo.

Sito del Campidoglio down, problemi d’accesso

Il sito internet del Comune di Roma ha accusato i primi problemi in mattinata ed è stato necessario l’intervento dei tecnici per cercare di ripristinare il servizio. Ma contro ogni aspettativa, riportare online il portale del Campidoglio è stato tutt’altro che semplice.

Nel corso della giornata, infatti, il portale ha funzionato a singhiozzo e più volte è stato impossibile accedere alla piattaforma che riconsegnava agli utenti un chiaro messaggio: “Il portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per il protrarsi delle attività di manutenzione e per sopravvenuti problemi di natura tecnica”. Problemi di natura tecnica che però sono sotto la lente di ingrandimento della polizia che vuole vederci chiaro.

Ipotesi di attacco hacker al sito del Comune di Roma

Sul caso sta facendo verifiche la polizia postale, allertata dall’amministrazione comunale, che sta facendo degli accertamenti per capire se dietro ai disservizi sul portale di Roma Capitale, che sono durati per tutta la giornata, ci sia stata o no la mano di un pirata informatico.

In serata il sito è tornato consultabile, ma il sospetto rimane e ora toccherà agli agenti ricostruire la natura del fenomeno. Tra l’altro non sarebbe la prima volta che un sito internet di una azienda o di una istituzione italiana vengono messi nel mirino degli hacker.

I precedenti attacchi hacker

L’ultima grande ondata di attacchi informatici era stata lo scorso 22 febbraio, e in quella occasione le intrusioni furono rivendicate da un collettivo filorusso. L’attacco fu ricollegato alla visita in Ucraina del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ad andare down, in quella occasione, furono i siti del ministero degli Esteri, quello del Viminale e quello delle Politiche Agricole, il portale per il rilascio della Carta d’identità elettronica e quello dei Carabinieri ma anche il sito della banca Bper e quello della società di utility A2a e anche quello del gruppo Tim.