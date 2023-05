Sospetta violenza sessuale su 16enne a Latina, preso l'uomo ricercato: era in uno stabile abbandonato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

È stato trovato e fermato dopo giorni di ricerche l’uomo sospettato di aver aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì scorso una coppia di ragazzini a Latina Scalo, picchiando lui (17 anni) fino a fargli perdere conoscenza e colpendo, sequestrando e si teme anche abusando sessualmente di lei (16 anni).

Dove è stato trovato l’uomo ricercato

L’uomo, un 31enne di nazionalità romena, è stato trovato in un immobile abbandonato a poca distanza da dove sono avvenuti i fatti ed è stato portato in Questura.

L’inizio di questa vicenda risale al tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio. A distanza di diversi giorni in cui aveva fatto perdere le sue tracce, l’uomo è stato trovato. Le due vittime avevano riconosciuto in una foto segnaletica il presunto aggressore, che era già finito accusato di violenze nei confronti di altre tre donne.

Cosa è successo a Latina

Diversi dettagli di quanto accaduto a Latina non sono ancora stati ricostruiti. Come riportato sempre da ‘La Repubblica’, la ragazzina sarebbe entrata assieme a un amico in una fabbrica abbandonata del capoluogo pontino e qui i due sarebbero stati aggrediti dall’uomo.

Il 31enne di nazionalità romena avrebbe picchiato il ragazzino, lasciandolo privo di sensi nel fabbricato abbandonato, e avrebbe picchiato, sequestrato e (forse) violentato la sedicenne, costretta a salire su una microcar e a girovagare per qualche ora in zona.

Dopo che il diciassettenne si è ripreso, ha lanciato l’allarme. La Polizia, localizzando il cellulare della sedicenne, l’ha trovata in strada, coperta di fango e con un labbro spaccato.

La ragazzina è stata portata all’ospedale ‘Goretti’ di Latina: per il labbro spaccato ha avuto una prognosi di 10 giorni, mentre i test fatti in ospedale avrebbero dato esito ncgativo sullo stupro, sebbene, ha riferito ancora ‘La Repubblica’, resti “ancora forte” il sospetto che possa aver subito violenze sessuali.

La sedicenne ha rifiutato il ricovero ed è stata ascoltata dalla Squadra mobile mentre era ancora in pronto soccorso. “Ha dei vuoti. Non ricorda tutto”, ha riferito un investigatore.

Le dichiarazioni dei genitori delle vittime

La madre del diciassettenne ha raccontato in merito a quanto accaduto: “Erano entrati lì per fare una bravata. Quell’uomo stava fumando crack, gli ha detto di stare lì con lui, ma quando poi volevano andare via li ha aggrediti”.

Queste, invece, sono le poche parole pronunciate dalla mamma della sedicenne e riportate da ‘La Repubblica’: “Non me la sento di parlare, almeno non ora. Cercate di capire”.