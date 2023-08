Sospeso il servizio di noleggio auto di ShareNow a Torino: problemi di sicurezza, stop per tutto agosto

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La piattaforma di car sharing ShareNow ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio di noleggio delle proprie vetture a Torino. La notizia è stata ufficialmente comunicata ai suoi utenti il 16 agosto. La motivazione alla base di questa decisione è legata a questioni di sicurezza che coinvolgono alcune delle auto dell’azienda.

Il comunicato

In un comunicato emesso da ShareNow, si legge testualmente che “a causa di utilizzi non autorizzati di alcune delle nostre autovetture, abbiamo preso la decisione di interrompere provvisoriamente il servizio a Torino”.

L’azienda ha sottolineato la necessità, in questa fase, di rispettare la fiducia della propria clientela nella comunità di utenti di ShareNow.

Fonte foto: iStock ShareNow è l’azienda che dal 2019 ha raccolto il testimone di Car2Go dopo la fusione con DriveNow

Un aspetto che per l’azienda “rappresenta la priorità assoluta. Per tale ragione, stiamo lavorando instancabilmente per ripristinare il servizio entro la fine di agosto. Vi informeremo tempestivamente non appena le nostre auto torneranno a essere disponibili.”

Questioni di sicurezza

La compagnia non ha rilasciato ulteriori dettagli riguardo agli utilizzi non autorizzati delle proprie automobili che hanno portato a questa sospensione temporanea.

Tuttavia, l’azienda sembra essere determinata a risolvere la situazione nel minor tempo possibile, al fine di garantire un’esperienza di noleggio sicura e affidabile ai suoi utenti.

Sospeso per tutto agosto

L’annuncio ha destato interesse e attenzione tra coloro che utilizzano regolarmente il servizio di noleggio auto condiviso a Torino.

La sicurezza resta sicuramente un aspetto cruciale per qualsiasi servizio di mobilità, e la decisione di ShareNow di sospendere temporaneamente le operazioni rimarrebbe nell’ottica di garantire elevati standard di protezione per i propri utenti.

Da Car2Go a ShareNow

Le auto a noleggio ShareNow hanno raccolto il testimone di un'altra azienda di mobilità in condivisione, ovvero Car2Go, nata nel 2008 e precedente attiva in varie città europee e nel Nord America. Gestita da moovel GmbH, affiliata a Daimler AG, dal 12 novembre 2019 si è fusa con a DriveNow di BMW-Group, dando vita a ShareNow. Chiusa anche la metro Lo stop alle circa 350 vetture torinesi di ShareNow si aggiunge alle già note difficoltà per i trasporti cittadini nel mese di agosto, con la chiusura della metropolitana necessaria all'estensione della linea 1. Dal 7 agosto al 3 settembre 2023, si procede con la realizzazione delle fermate di Cascine Vica e Rivoli. I lavori di scavo vanno avanti come previsto, con il recente completamento del tratto sotterraneo di corso Francia. Se i lavori procederanno con il medesimo ritmo, l'estensione verso Certosa, villaggio Leumann e Cascine Vica dovrebbe concludersi entro il 2025 come programmato.