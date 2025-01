Sorpresa sul cedolino della pensione Inps di febbraio 2025: gli aumenti previsti e a chi spettano

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In arrivo il cedolino della pensione Inps. Così come nel mese precedente, anche a febbraio 2025, l’importo sarà adeguato in base all’inflazione. L’aumento previsto è tarato sull’aliquota dello 0,8% stabilita dal Ministero del Lavoro. Alle pensioni fino a quattro volte sopra il minimo, concesso un plus pari al 100% dell’aumento dei prezzi registrato dall’Istat.

Quando consultare il cedolino Inps

A partire dal giorno 20 del mese precedente, sull’area riservata del sito dell’Inps, vengono pubblicati i cedolini delle pensioni.

A partire dal 20 gennaio è dunque possibile consultare l’assegno di febbraio 2025.

L’accredito arriverà poi in due tranche: sabato 1° febbraio per i titolari di conto corrente postale, lunedì 3 febbraio per chi ha un conto corrente bancario.

A chi e di quanto aumenta la pensione

Sulle pensioni 2025 è previsto un aumento pari allo 0,8%, elargito come recupero all’inflazione.

La misura è stata prevista da un decreto del ministero del Lavoro, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2024.

L’aliquota è prevista per tutte le pensioni fino a 4 volte il minimo, ovvero per le pensioni fino a 2.394,44 euro al mese.

Per le pensioni tra i 2.394,44 e i 2.993,05 euro il recuperò sarà dello 0,72%. Un recupero del 0,6% è previsto per le pensioni oltre questo scoglio, superiori cioè a 5 volte il minimo.

Nel cedolino di febbraio 2025, alcuni pensionati si vedranno inoltre accreditati gli arretrati del mese precedente.

Gli aumenti previsti per l’anno non sono stati infatti applicati a tutti nel primo assegno pensionistico del 2025.

La misura contro l’inflazione

L’aumento delle pensioni previsto per il 2025 è dovuto al consueto sistema di perequazione, di adeguamento cioè, all’inflazione corrente.

Da quest’anno l’incremento è tornato al meccanismo a fasce differenziate, ovvero diminuisce con l’aumentare dell’importo pensionistico.

Nel 2025, così come previsto dalla Manovra di Bilancio, è previsto anche un aumento delle pensioni minime.

L’importo minimo nel cedolino Inps passa da 598,61 a 603,40 euro lordi al mese.

A fare da contraltare, da inizio 2025, è scattata la riduzione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

Il coefficiente serve a stabilire l’importo dell’assegno della pensione di vecchiaia che, secondo le stime Cgil, calerà di circa il 2%.