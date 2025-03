Sora, estorsione alla madre: 43enne arrestato, visto dai poliziotti mentre maltratta la donna per avere denaro A Sora, un uomo è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre. L'indagine è in corso.

Un uomo è stato arrestato a Sora per estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una via semicentrale della città, quando il comportamento violento dell’uomo è stato notato dalla Polizia di Stato. Intervento della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Sora ha intercettato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre metteva in atto un comportamento estorsivo e maltrattante nei confronti della madre. Nonostante la presenza degli agenti, l’uomo ha continuato con la sua condotta violenta, costringendo gli operatori a intervenire e a portarlo presso gli Uffici del Commissariato. Detenzione e indagini Una volta ricostruita la dinamica del delitto, su disposizione del P.M. di turno, il quarantatreenne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Cassino. È importante sottolineare che l’indagato è attualmente solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria. TAG: FROSINONE

