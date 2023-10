Sony e l'annuncio della sua PS5 Slim: quando arriva e quanto costano le versioni con e senza lettore Blu-Ray

Sony Interactive Entertainment ha reso noto che a breve metterà sul mercato il nuovo modello di PlayStation 5.

Previste due versioni della consolle

Tra qualche settimana ecco dunque che sarà disponibile il tanto atteso modello “slim”. Previste due versioni della console, una con lettore ottico e una senza.

Inoltre, nel pacchetto non sarà presente la base per usare la console in verticale. Potrà essere acquistata a parte, sborsando 30 euro, per la precisione 29.99 euro.

Fonte foto: ANSA

Quando sarà disponibile la PlayStation5

PS5 “slim” (in realtà, l’apparecchiatura si chiama ancora una volta PlayStation 5. Altrimenti detto il termine “slim” non è usato a livello ufficiale da parte della Sony per sponsorizzare il prodotto) sarà disponibile a partire da novembre 2023 negli Stati Uniti d’America. In un secondo momento sbarcherà sugli scaffali dei negozi nel resto del mondo.

Per quel che riguarda l’Italia, per ora, non è stata indicata la data esatta in relazione alla disponibilità del videogioco.

Quanto costerà il nuovo modello

Quanto costa il nuovo modello Ps5? Il prezzo sarà di 549,99 euro per il modello con lettore e di 449,99 euro per il modello senza lettore.

Secondo quanto spiegato da Sony, questo nuovo modello è più piccolo del 30% e più leggero del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti.

La nuova struttura della console “spezza” le scocche a metà così da permettere a coloro che compreranno un modello Digital della console di acquistare la parte col lettore blu-ray e montarla sulla propria digital in modo tale da renderla una console standard.

Il lettore blu-ray si può avere al prezzo di 119,90 euro. Questo modello inoltre garantisce 1 TB di memoria rispetto a quello da 825 GB del modello precedente.

Sony ha sottolineato infine che quando il modello precedente di PS5 terminerà, rimarrà sul mercato solo quello nuovo. Ciò significa che da ora in poi Sony produrrà solamente la versione ultima del videogioco.