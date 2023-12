Sono due professori di 29 anni e un 58enne le vittime del tragico incidente a Barberino del Mugello

Tragedia nel giorno di Natale a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze: tre persone – tra cui due giovani professori – coinvolte in un drammatico incidente frontale verificatosi in via del Lago hanno perso la vita.

Le vittime del tragico frontale verificatosi a Barberino del Mugello

Le vittime sono una giovane insegnante di 29 anni di Borgo San Lorenzo, Ester Raccampo, il suo fidanzato Edoardo Lombardi – anche lui di 29 anni e anche lui insegnante, originario di Pistoia – e un uomo di 58 anni, Leonardo Nutini, che abitava a San Piero a Sieve e che si trovava sull’altra vettura coinvolta nella carambola mortale.

Una sola persona è sopravvissuta allo schianto e si trova ora ricoverata in ospedale.

Il ricordo del sindaco di Dicomano

“Tra le persone che hanno perso la vita c’è Edoardo Lombardi (insieme alla sua ragazza)”. Così su Facebook Stefano Passiatore, sindaco di Dicomano (in provincia di Firenze).

Il primo cittadino ha ricordato che Lombardi era un “professore che ha insegnato lo scorso anno nel nostro istituto comprensivo Desiderio da Settignano e che ci ha accompagnato anche nel viaggio della memoria”.

“Lo ricordo come un professore appassionato, attento ai ragazzi, desideroso di parlare con loro e trasmettergli la bellezza della storia”, ha concluso il sindaco.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Barberino, che si sono subito precipitati sul luogo dell’incidente nel giorno di Natale, hanno svolto i primi accertamenti.

Ora, per comprendere pienamente la dinamica dell’incidente, si dovrà attendere l’esito di alcune perizie tecniche.

Quel che è certo, purtroppo, è che il bilancio è stato tragico: tre morti deceduti in pochissimo tempo, tra i rottami delle vetture. Una di queste ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.