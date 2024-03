Sonia Bruganelli rapinata a Roma: rubato il suo Rolex. Il racconto dell'ex moglie di Paolo Bonolis

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e opinionista tv, è stata rapinata in via della Farnesina a Roma. Le è stato sottratto il prezioso orologio Rolex che aveva al suo posto.

Cosa è successo a Sonia Bruganelli a Roma

A ricostruire quanto accaduto a Sonia Bruganelli è il ‘Corriere della Sera’: mentre si trovava alla guida della sua automobile in via della Farnesina, in mezzo al traffico, uno scooter con a bordo due persone si è accostato e le ha rubato al volo l’orologio Rolex che aveva al polso.

Sonia Bruganelli, che ha sporto denuncia, accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis, ha commentato così l’episodio: “La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male“.

Sonia Bruganelli durante una puntata di ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani presso gli studi Rai Fabrizio Frizzi.

L’ipotesi degli investigatori sulla rapina a Sonia Bruganelli

Gli inquirenti che indagano sulla rapina subita in via della Farnesina a Roma da Sonia Bruganelli non escludono che si tratti dell’ultimo colpo della banda che, negli ultimi mesi, ha firmato furti dello stesso genere tra piazza Mazzini, Ponte Milvio, Porta Pinciana e piazza Verdi.

Probabilmente, i rapinatori stavano seguendo la loro vittima già da tempo e hanno approfittato del caos in strada e di un momento in cui l’automobile ha rallentato la marcia per accostarsi e mettere a segno il furto. La caccia ai rapinatori è partita.

I precedenti casi di rapina a Roma

Negli ultimi mesi sono sempre di più a Roma le denunce di rapine come quella che è stata subita da Sonia Bruganelli.

Alcune settimane fa, in pieno giorno, in via Girolamo Frescobaldi, a pochi passi da uno degli ingressi che conducono a Villa Borghese, un uomo è stato colpito al volto mentre era vicino alla sua auto. Nel mirino, il Rolex da 60 mila euro che aveva al polso.

Il giorno prima in via Monteverdi, nella stessa zona, un altro Rolex (da 20 mila euro) è stato rubato da due uomini a bordo di uno scooter, stavolta armati di pistola. L’arma è stata puntata contro la vittima allo scopo di farsi consegnare il prezioso orologio.