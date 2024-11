Song Jae-rim trovato morto in casa, l'attore coreano aveva 39 anni: ipotesi suicidio, spunta una lettera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento, ma non si sa ancora di preciso come sia morto l’attore sudcoreano Song Jae-rim. Nella residenza del 39enne sarebbe stata anche trovata una lettera di 2 pagine, che fa pensare a un suicidio.

Morto l’attore Song Jae-rim

Nella giornata di oggi – martedì 12 novembre 2024 – è stato ritrovato privo di vita il 39enne attore sudcoreano Song Jae-rim, protagonista di numerosi K-drama, un tipo di fiction televisiva tipica della Corea del Sud.

Song Jae-rim sarebbe stato ritrovato nel suo appartamento nel distretto di Seongdong, a Seoul. Al momento la causa della sua morte non è stata chiarita, ma un rappresentante della polizia ha dichiarato: “A questo punto delle indagini, non ci sono segni di un atto illecito”

Morto l'attore sudcoreano Song Jae-rim: ipotesi di suicidio, si indaga sul caso

Il funerale del conosciuto attore sudcoreano, organizzato dalla famiglia, dovrebbe tenersi presso la sala funebre dell’ospedale St. Mary’s di Seoul nella mattinata del 14 novembre, mentre un corteo funebre è previsto per mezzogiorno dello stesso giorno, prima che il corpo di Song Jae-rim venga portato al crematorio della capitale.

L’ipotesi di suicidio

Come detto, non ci sono ancora conferme sulle cause della morte del 39enne, ma secondo alcune discrezioni, pubblicate anche dai quotidiani locali, sul luogo del ritrovamento sarebbe stata rinvenuta una lettera di due pagine.

Sebbene alcune testate parlino prematuramente di “testamento”, non si può negare che il ritrovamento della lettera abbia portato gli investigatori a pensare a un suicidio, visto che non ci sarebbero comunque segni o indizi di una morte violenta o di alcun segno di effrazione nell’appartamento.

La diffusione della notizia ha portato migliaia di fan, sconvolti dalla morte del loro idolo, a riempire i social dell’attore di messaggi di cordoglio: “Il suo talento, il suo calore e la sua presenza unica hanno portato gioia a così tante persone. In questo momento di dolore, i nostri cuori sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan in tutto il mondo”.

La carriera di Song Jae-rim

Song ha iniziato la sua carriera come modello da passerella, lavorando con stilisti di spicco della Corea del Sud, apparendo anche in riviste prestigiose come Bazaar Korea, Vogue Girl Korea e GQ Korea, prima di passare alla recitazione nel 2009.

La carriera nella recitazione ha portato a Son Jae-rim diversi riconoscimenti, soprattutto grazie al K-drama del 2012 Moon Embracing the Sun (“La luna che abbraccia il sole”), per poi confermarsi in altri drammi e film, come “Inspiring Generation”, “Two Weeks”, “Goodbye Mr. Black” e “I Wanna Your Song”.

La sua collaborazione più recente è stata nel K-drama “My Military Valentine”, uscito lo scorso giugno. Recentemente aveva aggiornato la bio sui suoi social con la scritta “A long journey begins” (“Un lungo viaggio ha inizio”), il che ha aumentato le speculazioni sulla sua morte.