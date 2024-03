SONDAGGIO - Uscito "Cara Giulia" il libro di Gino Cecchettin sulla morte della figlia: cosa ne pensate?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Martedì 5 marzo, 115 giorni dopo la morte di Giulia Cecchettin, è uscito il libro scritto dal padre Gino insieme a Marco Franzoso. Cara Giulia racconta la storia della figlia, studentessa 22enne assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, col cadavere gettato in un canalone nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone, ritrovato una settimana dopo il femminicidio.

Per la copertina del libro è stata scelta l’immagine del murale che l’artista marsalese Fabio Ingrassia ha realizzato a Milano, a due passi dal Duomo: Giulia Cecchettin è raffigurata con un basco in testa, un giubbotto rosso e le braccia che la avvolgono in un abbraccio: “Sono felice che il mio messaggio possa continuare a viaggiare, entrando nelle case. Con la speranza che questa storia possa servire a sensibilizzare tutti sul tema” ha dichiarato lo street-artist a Italpress.

Gino Cecchettin aveva già annunciato mesi fa l’uscita di Cara Giulia, e non erano mancate le polemiche. Domenica 3 marzo, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha spiegato che scriverlo è stato il “modo migliore per elaborare il lutto“.

Il libro di Gino Cecchettin è acquistabile su Amazon

Ha anche aggiunto che il ricavato servirà “a finanziare la Fondazione” per la lotta alla violenza di genere che sarà attivata nel nome di Giulia: “Attiveremo una Fondazione – ha ribadito – l’avrei voluta prima del libro. Ma abbiamo aspettato per renderla il più inclusiva possibile, stiamo cercando di contattare gli enti per dare profondità. Lo scopo del libro è finanziare questa fondazione“.

