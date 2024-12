SONDAGGIO - Tony Effe fuori dal concerto di Capodanno a Roma: si tratta di censura?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È ufficiale: Tony Effe non salirà sul palco del concerto di Capodanno che si terrà al Circo Massimo di Roma. Dopo giorni di polemiche, il sindaco Gualtieri ha deciso di ritirare l’invito al trapper a causa delle proteste bipartisan della politica e delle associazioni che difendono i diritti delle donne.

Nei suoi testi, intrisi di parolacce, Tony Effe parla di droga, sesso, pistole e soldi. Per le associazioni, il trapper utilizza toni “irrispettosi” nei confronti delle donne, come accusa l’associazione Differenza Donna, attiva contro la violenza di genere. E non solo: i testi sono considerati violenti e diseducativi, a maggior ragione perché al concerto di Capodanno a Roma saranno presenti molti giovanissimi.

Emma Marrone ha solidarizzato con Tony Effe parlando di “censura violenta”. Di censura ha parlato anche Mahmood, che ha annunciato il suo ritiro dal concerto romano. E anche la cantante Mara Sattei diserterà l’evento per protesta.

La vicenda è accompagnata da almeno due contraddizioni. La prima: i testi di Tony Effe erano già noti a tutti, dunque come mai il Comune di Roma ha ritenuto di invitarlo al concerto di Capodanno per poi cambiare idea? La seconda contraddizione: Tony Effe non è ritenuto adatto al palco del concerto romano, ma entrerà in prima serata nelle case di tutti gli italiani che assisteranno a Sanremo 2025.

Al di là di tali contraddizioni, il nodo della questione riguarda l’opportunità che un trapper che parla in maniera cruda di droga e sesso riceva il denaro dei contribuenti per esibirsi in una manifestazione organizzata da un ente pubblico.

