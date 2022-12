SONDAGGIO - Teatro Alla Scala imbrattato con la vernice: sei d'accordo con gli attivisti per il clima?

Vernice anche al teatro Alla Scala di Milano. A poche ore dalla ‘Prima’, gli attivisti del collettivo ‘Ultima Generazione’ hanno imbrattato l’ingresso dello storico edificio per sensibilizzare i cittadini e far tornare di attualità il tema della crisi climatica.

La polizia ha fermato i 5 attivisti che hanno rivendicato il gesto.

La scelta dell’obiettivo non è ovviamente casuale: al Teatro, infatti, accederanno decine di politici e personaggi noti per la messa in scena dell’opera ‘Boris Godunov’ del compositore russo Modest Petrovič Mussorgskij.

Tra gli altri, sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Non è la prima azione del collettivo di eco-attivisti, che nei mesi passati hanno colpito opere d’arte: secondo voi l’obiettivo è giusto?

Oppure pensate che le opere non vadano mai toccate, a prescindere dal tema della protesta?

