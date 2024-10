SONDAGGIO - Tante persone vorrebbero che Sammy Basso diventasse beato: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Da alcuni giorni sono tornate le persone che chiedono che Sammy Basso, il biologo affetto da progeria morto a 28 anni, diventi beato.

Era un uomo di scienza, ma anche di fede, come testimoniato dalla regia dei suoi funerali, legato al culto francescano.

Proprio San Francesco era stato canonizzato quasi subito, solo due anni dopo la morte: il percorso di beatificazione, però, normalmente può anche essere molto più lungo.

Fonte foto: ANSA Un momento dei funerali di Sammy Basso, venerdì 11 ottobre, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza

Lo ha sottolineato il vescovo di Vicenza, che ha presenziato ai funerali di Sammy Basso e ha sottolineato come si dovranno aspettare molti anni prima che il desiderio di tante persone si traduca in realtà.

Le tappe prevedono in primis la raccolta di prove e testimonianze della presunta santità del biologo, con un postulatore chiamato ad archiviare tutte le pratiche.

Dopodiché, potrebbe essere dichiarato “servo di Dio“.

In seguito, dalla diocesi di Vicenza la pratica passerà poi al Dicastero per le cause dei santi, in Vaticano: qui servirà dimostrare l'”eroica virtù” di Sammy Basso per farlo dichiarare venerabile.

Quindi, servirà dimostrare che grazie alla sua intercessione sia avvenuto un miracolo, che lo spingerebbe verso la nomina di beato, che prevede che possa essere venerato in luoghi limitati o da specifici gruppi di devoti.

Se venisse riconosciuto un secondo miracolo, allora si potrebbe procedere con la canonizzazione e il nome di Sammy Basso sarebbe annoverato tra i santi di Dio.

Potrebbero passare decenni.

