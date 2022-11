SONDAGGIO - Suor Cristina si toglie il velo per dedicarsi alla carriera musicale

Da Suor Cristina a Cristina Scuccia. La vincitrice di The Voice Of Italy 2014 ha deciso di lasciare i voti religiosi per vivere come una laica. Non rinuncerà comunque alla sua passione per la musica.

“Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine”, ha dichiarato la 34enne Cristina Scuccia.

“Il cambiamento è un segno di evoluzione, ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione”.

“Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”, ha concluso parlando della sua scelta.

L’ex suora più famosa d’Italia ha raccontato nello studio di Verissimo su Canale 5 che, sebbene abbia lasciato la vita religiosa, non ha abbandonato il suo cammino di fede.

Vittoriese di nascita, ma cresciuta a Comiso, Cristina Scuccia ha sbalordito il pubblico e la giuria di The Voice of Italy 2014 cantando la cover ‘No One’ di Alicia Keys. Il video della sua esibizione oggi ha totalizzato 111 milioni di visualizzazioni. Nel suo curriculum musicale, anche un duetto con Ricky Martin e Kylie Minogue.

