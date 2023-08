SONDAGGIO - Stop al Reddito di cittadinanza per migliaia di persone: sei d'accordo con la scelta del Governo?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Venerdì 28 luglio 169 mila famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza hanno ricevuto un sms dall’Inps, venendo informate della sospensione del sussidio da agosto. Il motivo? In quei nuclei non ci sono disabili, minori od over 65. come prevede la nuova normativa. L’ultima rata percepita, quindi, è arrivata il 27 luglio.

Circa la metà dei 169 mila ormai ex beneficiari potranno comunque essere presi in carico dai servizi sociali, come spiegato dalla stessa Inps, perché in situazioni di difficoltà, dalla tossicodipendenza al disagio abitativo.

Tra agosto e dicembre arriveranno altre 80 mila comunicazioni circa ad altrettanti beneficiari per la sospensione del reddito che terminano il periodo di 7 mesi di percezione della misura. Circa la metà dovrebbero essere avviati ai servizi sociali per il patto di inclusione. Gli altri dovranno andare ai centri per l’impiego e firmare il Patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro. Se non troveranno un’occupazione partirà un percorso formativo e avranno diritto al sostegno alla formazione lavoro che vale 350 euro al mese per 12 mesi.

Ma dagli stessi servizi sociali, che dovrebbero prendere in carica le persone più in difficoltà, arriva l’allarme sulla carenza di organici: appena 15 mila sui 30 mila necessari per i nuovi compiti. “C’è il rischio di una bomba sociale”, avverte il sindacato pubblico della Cgil, mentre in Campania si temono addirittura aggressioni fisiche.

Mercoledì 2 agosto una manifestazione, a Napoli, ha visto circa 200 persone lanciare cori minacciosi contro la premier: “Senza reddito mai più, Meloni a testa in giù“.

La tensione resta alta anche perché il Reddito di cittadinanza non esisterà più dopo dicembre 2023 (anche se l’assegno di inclusione proposto dal Governo ci assomiglia molto).

Introdotto nel 2019 dal primo Governo Conte, a giugno 2023 è stato corrisposto a 895 mila famiglie per un totale di quasi 2 milioni di persone. L’importo medio è stato di 565 euro al mese tra reddito e pensione di cittadinanza. In poco più di 4 anni sono stati spesi 31,5 miliardi di euro.

Nel complesso ha protetto migliaia di persone dalla povertà, ma ha fallito nel trovare loro un lavoro: per gli esperti il bilancio è comunque positivo.

