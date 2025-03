SONDAGGIO - Scontro tra Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina: da che parte stai?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venerdì 28 febbraio, alla Casa Bianca, è andato in scena uno scontro storico tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Per il presidente dell’Ucraina, allontanato dopo l’epico incontro davanti alla stampa, non c’è stata ovviamente la conferenza stampa inizialmente prevista.

Del duro faccia a faccia a favore di telecamere si parla ormai da giorni, mentre le diplomazie internazionali – comprese quelle europee – provano a ricucire lo strappo per tornare a parlare di pace e non di guerra, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che non forniranno più aiuti a Kiev, di fatto consegnandola alla Russia di Vladimir Putin.

