SONDAGGIO - Sanremo 2025 si chiude col record di ascolti: ti è piaciuto il Festival di Carlo Conti?

Il Festival di Sanremo 2025 si è chiuso con un record di ascolti tv che ha fatto dimenticare in fretta Amadeus, almeno ai dirigenti Rai. Soprattutto quelli di Rai Pubblicità, visti gli introiti che questi numeri garantiranno anche per le edizioni future, almeno due, curate da Carlo Conti.

Il conduttore ha spento sul nascere le polemiche togliendo i monologhi dalla kermesse: collana di Tony Effe e qualche frecciata tra sala stampa e direttore artistico, il Festival ha più che altro fatto parlare le canzoni.

C’è chi, come Aldo Grasso, ha criticato il Sanremo “sovranista“, puntando il dito proprio su Carlo Conti che, tra le altre cose, non ha escluso il passo indietro nella conduzione: in sostanza, ha dichiarato che potrebbe stare dietro le quinte, rimanendo direttore artistico, il ruolo “più importante”, senza salire sul palco.

Non sono mancate poi le dichiarazioni a sostegno di un Festival molto meno “politico” rispetto alle passate edizioni, arrivate soprattutto da esponenti di partiti di destra.

