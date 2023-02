SONDAGGIO - Sanremo 2023, ti è piaciuta la prima serata del Festival?

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di martedì 7 febbraio 2023 è stata la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo, la kermesse canora giunta alla sua edizione numero 73. Dei 28 totali, 14 sono stati i cantanti in gara a esibirsi per la prima volta sul palco dell’Ariston in questa edizione condotta ancora una volta, per il quarto anno di fila, da Amadeus coadiuvato dai co-conduttori Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

È stata la serata della storica presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella delle emozioni per la reunion dei Pooh senza il compianto Stefano D’Orazio, ma anche quella della toccante lettera di Chiara Ferragni alla “piccola Chiara” in cui ha raccontato il suo essere donna, anche grazie ai tanti vestiti studiati e pensati per la primissima a Sanremo.

Emozioni sì, ma anche polemiche per quanto successo con Blanco. Il 19enne, vincitore della scorsa edizione in coppia con Mahmood con “Brividi”, è prima tornato sul placo del successo con l’amico e collega, poi ha fatto il bis poco dopo la mezzanotte con la sua “L’isola delle rose”, ma qualcosa è andato storto provocando una reazione inconsueta che ha portato alla distruzione della scenografia floreale. Tra i fischi dell’Ariston e il tentativo di Amadeus di sedare gli animi, la serata è comunque andata avanti.

Alla fine a “trionfare” nella prima classifica del Festival è Marco Mengoni con la sua “Due vite” seguito da Elodie con “Due” e i Coma_Cose con “L’addio”, fanalino di coda è invece Anna Oxa.

