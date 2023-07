SONDAGGIO SALARIO MINIMO: vorresti che il Governo introducesse la misura fissandolo a 9 euro l'ora?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Scontro sul salario minimo. Da una parte l’opposizione, con il Pd di Elly Schlein in testa, che lo rivendica. Dall’altra la maggioranza, che non lo reputa necessario, come sottolineato dal presidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Elly Schlein ha dichiarato di ritenere “inaccettabile che la destra volti la faccia da un’altra parte” perché il salario minimo “è una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 euro l’ora, altrimenti è sfruttamento e non può essere legale”.

Insieme al Pd anche il M5S e Alleanza Verdi Sinistra ritengono che si tratti di una misura giusta, così come anche Azione di Carlo Calenda, che però si dice sicuro che il Governo la affosserà.

Dalla maggioranza si alza invece la voce contraria di Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, che sostiene come il partito si opponga al salario minimo “perché noi non ci accontentiamo: vogliamo che i lavoratori abbiano un salario ricco, che permetta loro di stare bene, di avere un certo potere d’acquisto. I salari livellati verso il basso c’erano nell’Unione Sovietica, ovvero nei regimi vetero-socialisti”.

Sulla stessa scia il deputato della Lega, Alberto Bagnai, che definisce quella del salario minimo “una battaglia ideologica della sinistra che rischia di diventare uno standard al ribasso per i lavoratori, noi proponiamo soluzioni pragmatiche come la pace fiscale per chi è stato messo in seria difficoltà da guerra e pandemia”.

