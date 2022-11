SONDAGGIO - Ong e migranti, braccio di ferro tra Italia e Francia. Chi ha ragione?

Tra Italia e Francia è in corso un vero e proprio braccio di ferro sulle modalità di accoglienza dei migranti. Il governo guidato da Giorgia Meloni vuole imporre nuove regole sull’agire delle navi Ong nel Mediterraneo, l’esecutivo di Emmaneul Macron ha definito “inaccettabili” le ultime decisioni prese dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

