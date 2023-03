SONDAGGIO - Il Governo blocca le registrazioni dei figli delle famiglie omosessuali: sei d'accordo?

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Governo di Giorgia Meloni blocca la registrazione dei bimbi delle famiglie arcobaleno all’anagrafe. Milano, uno dei Comuni più all’avanguardia in Italia sulle trascrizioni di figli e figlie delle coppie omogenitoriali, ha già criticato la scelta attraverso il sindaco Giuseppe Sala. La misura infatti coinvolge decine di migliaia di famiglie in Italia, centinaia residenti a Milano.

A non poter essere più trascritti sono gli atti dei figli piccoli di due padri che sono andati all’estero – dove invece è permesso – per ricorrere alla gestazione per altri (maternità surrogata), così come quelli di due madri che hanno proceduto con la procreazione medicalmente assistita (fecondazione eterologa, anche questa pratica concessa solo in alcuni Stati esteri) e che poi hanno partorito in Italia. Il blocco non coinvolge invece i figli di due madri partoriti all’estero.

E voi cosa ne pensate? Il blocco del Governo è giusto o sbagliato? Ditecelo partecipando al nostro sondaggio:

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.