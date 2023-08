SONDAGGIO - Ha fatto bene Giorgia Meloni a pagare il conto degli italiani scappati dal ristorante in Albania?

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È diventato quasi un caso politico l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per saldare il conto non pagato da quattro italiani scappati da un ristorante di Berat, in Albania. I ristoratori hanno ringraziato sui social la premier, ma in Italia il gesto di Meloni non è stato gradito da tutti, scatenando le critiche da parte delle opposizioni.

In un filmato diventato virale in Albania si vedono i quattro turisti che scappano dall’hotel-ristorante dopo aver mangiato a scrocco, senza pagare il conto di 80 euro. L’episodio è stato raccontato dal premier albanese Edi Rama, il quale ha poi riportato la reazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il loro incontro a Valona: “Tutti ridevano – ha riferito Rama – Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero'”.

Il comunicato della diplomazia italiana a Tirana è arrivata dopo poco tempo: “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani – è la conclusione della nota – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”.

L’iniziativa della premier ha però finito per attirare le polemiche da parte di alcuni parlamentari di opposizione. “Se vai in discoteca e ti ubriachi non ti preoccupare: prendi il taxi, paga Salvini. Sei in vacanza e ti va di scappare da un ristorante senza saldare? No problem, paga Meloni, coi soldi dei contribuenti”, ha ironizzato Riccardo Magi di +Europa.

Per questo il presidente del Consiglio ha voluto rispondere alle critiche tornando sulla vicenda, tramite un post sui suoi profili social in cui ha precisato di aver saldato il conto di tasca propria: “Mi sono vergognata – ha scritto Giorgia Meloni – perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere all’ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente.”

Voi che ne pensate? Ha fatto bene Giorgia Meloni a saldare il conto? Dite la vostra nel nostro sondaggio.

SONDAGGIO – Ha fatto bene Giorgia Meloni a pagare il conto dei quattro italiani scappati dal ristorante in Albania? Sì, doveva riscattare l’immagine dell’Italia Sì, perché ha saldato il conto di tasca propria No, ha dato un cattivo esempio

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.