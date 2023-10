SONDAGGIO - Guerra Israele-Hamas in Medio Oriente, missili tra Tel Aviv e Gaza: secondo te chi ha ragione?

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

La mattina di sabato 7 ottobre, all’alba, il gruppo radicale palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza, si è reso protagonista di un’operazione terroristica contro Israele.

All’attacco di Hamas, Israele ha risposto iniziando a bombardare la Striscia di Gaza e ha espresso la sua intenzione di avviare un’invasione di terra per eliminare del tutto la minaccia . L’attacco della milizia palestinese via terra è stato feroce e ha colto di sorpresa sia l’intelligence sia le forze di sicurezza israeliane (clicca qui per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta).

Giunti ormai al 18° giorno di guerra, Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato sul posto per l’incontro con il premier Netanyahu e con il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas.

Ieri il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha rinnovato la richiesta di un cessate il fuoco a Gaza e ha affermato che il diritto internazionale è stato violato.

Nel frattempo, gli Stati Uniti spingono perché Israele rimandi ancora l’invasione di terra a Gaza. La preoccupazione di Washington è che un attacco di terra possa suscitare la reazione dell’Iran e causare un’escalation su scala globale. Intanto gli Usa hanno annunciato l’invio di ulteriori aiuti militari al Paese, fra cui componenti per il sistema antiaereo Iron Dome e uno squadrone di caccia F16.

Secondo i sondaggi Ipsos, la maggioranza delle persone intervistate sostiene che l’Italia dovrebbe adoperarsi per una mediazione che eviti il disastro. Voi cosa ne pensate?

