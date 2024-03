SONDAGGIO - Gratteri su test psicoattitudinali a magistrati: "Narco e alcoltest a chi governa". Sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di Governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica“. Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, mercoledì 27 marzo commentando il via libera del Consiglio dei ministri ai test psicoattitudinali per i magistrati.

Inoltre, ai test psicoattitudinali, Gratteri affiancherebbe anche il narcotest e l’alcoltest perché – ha spiegato ripreso dall’Ansa – “chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile”.

Nel frattempo Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), al Corriere della Sera, aveva già bollato il via libera del Cdm sui test psicoattitudinali un’imposizione del Governo, che “esorbita dai suoi poteri, dando a un decreto del ministro il potere di stabilire i contenuti della prova”.

La sua paura è che si voglia “introdurre la valutazione della personalità che è arbitraria“. Poi ha aggiunto che una valutazione sull’equilibrio dei futuri giudici o pm “già c’è. Si fa intendere che noi siamo fuori controllo, ma non è così. Nei 18 mesi di tirocinio il vincitore di concorso viene attentamente valutato. Controlli sull’equilibrio e dispense per infermità mentale ci sono sempre state“.

Anche l’opposizione è contro questi test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati, come ad esempio il M5S: “Sono la prova lampante che questo Governo vuole delegittimare la magistratura all’interno del più ampio disegno di demolizione della sua autonomia e indipendenza. Lo scopo è esclusivamente politico e comunicativo: si vuole far credere che si debba intervenire sullo squilibrio di coloro che indossano la toga”.

