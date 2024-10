SONDAGGIO - Giuseppe Conte sancisce la fine del campo largo tra M5S e Pd: chi ci guadagna davvero?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha riassunto il tutto con una battuta pungente: “Campo largo sempre più camposanto, nessun progetto, solo rancori”. Parole arrivate dopo quelle pronunciate dall’ex premier, Giuseppe Conte, che martedì 1 ottobre ha sancito la fine del campo largo e dell’alleanza tra M5S e Pd.

“Il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera“, ha dichiarato Conte alla Rai.

Sentenza arrivata dopo la scelta, da parte del M5S, di non correre insieme a Italia Viva, e quindi a Matteo Renzi, alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Umbria.

Secca la replica del deputato del Pd, Marco Furfaro: “Quando Conte dice che non voterà col Pd io mi rattristo, ma Giorgia Meloni festeggia. Non si può decidere in un salotto di Porta a Porta se si fa l’alleanza in una regione”.

Si tratta della fine dell’alleanza col partito di Elly Schlein? A rispondere è lo stesso Giuseppe Conte: “Col Pd abbiamo un percorso da fare, tantissimi chiarimenti da fare”, ma per allearci oggi “non siamo pronti. Ci siamo ritrovati con Renzi in mezzo al campo senza venirne informati, ma all’esito di una partita di calcio e col Pd che ha detto: ‘Non fate polemiche e non ponete veti’. Ma il problema è politico e serio”.

