SONDAGGIO - Continua lo scontro tra Roberto Saviano e Giorgia Meloni: da che parte stai?

Ancora uno scontro tra Roberto Saviano e Giorgia Meloni. Lo scrittore è imputato per diffamazione nei confronti della premier per alcune dichiarazioni rilasciate nel dicembre 2020. All’epoca, durante una trasmissione tv in cui stava trattando il tema dei migranti, aveva definito “bastarda” la leader di Fratelli d’Italia.

Martedì 13 dicembre, intervistato fuori dal tribunale, Saviano ha ribadito che userebbe “ancora quel termine dinanzi a quelle immagini con la morte di un bambino in mare”.

Secondo voi chi ha ragione tra Roberto Saviano e Giorgia Meloni?

