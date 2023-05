SONDAGGIO - Chiara Colosimo eletta Presidente dell'Antimafia tra le polemiche: è la persona giusta?

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Martedì 23 maggio, nel giorno del trentunesimo anniversario della Strage di Capaci, Chiara Colosimo è stata eletta Presidente dell’Antimafia.

La deputata di Fratelli d’Italia ha ricevuto 29 voti, quelli della maggioranza (che contava un’assenza tra le sue fila). Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno scelto di non partecipare alla votazione per protesta. Anche alcune associazioni che si occupano di lotta alle mafie si sono dette contrarie.

Chiara Colosimo, dopo l’elezione, ha fatto chiarezza sui suoi presunti rapporti con Luigi Ciavardini, ex terrorista neofascista dei Nuclei Armati Rivoluzionari: “Non ho amicizie. Ho espletato nella funzione di consigliere regionale anche il compito di incontrare i detenuti. Conosco Ciavardini perché è in una associazione che si occupa di reinserimento di detenuti”.

