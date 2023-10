SONDAGGIO - Caso scommesse, da Fagioli a Tonali si parla di ludopatia: sarebbe giusto vietarle a tutti?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il caso scommesse esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona (a partire da Nicolò Fagioli), che ha portato la Procura di Torino a interrogare Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo direttamente nel ritiro della Nazionale italiana a Coverciano prima di due importanti gare di qualificazione a Euro2024, ha riacceso i riflettori sulla ludopatia.

In Italia, stando a un’indagine dell’Istituto superiore di sanità (Iss) del 2018, oltre un terzo della popolazione ha ammesso di aver praticato il gioco d’azzardo almeno una volta nell’anno precedente: si tratta del 36,4%, circa 18,5 milioni di italiani. Tra questi, l’8,3% – circa 1,5 milioni di persone – è stato identificato come “giocatore problematico”.

Con questa accezione l’Iss inquadra coloro che “manifestano un comportamento di gioco che genera conseguenze negative per sé stessi, per le persone che li circondano (come la rete sociale) e per la comunità in generale. Questi individui possono aver perso il controllo sul proprio comportamento di gioco”. Sostanzialmente, sono dei ludopatici.

C’è di più: anche il 10,4% degli studenti tra i 14 e i 17 anni è definito “giocatore problematico”. Fasce d’età molto vicine anche a quelle di Fagioli e Tonali, col primo che avrebbe rivelato di aver iniziato a scommettere proprio dopo le chiacchierate col secondo, ai tempi dell’Under 21. Per ulteriori approfondimenti: https://usciredalgioco.iss.it

Da segnalare anche quella che tanti sui social hanno definito una “ipocrisia”: tra chi condanna la ludopatia ci sono politici. In Italia non è vietato scommettere su siti legali, la piaga esiste a prescindere dalla legalità o meno di una piattaforma. Certo è che lo Stato dovrebbe rinunciare a miliardi di euro derivanti dall’industria del gaming (10,3 nel 2022, secondo i dati Agipronews: sono compresi anche Lotto, Supernenalotto e affini).

Ci sono poi alcune trasmissioni tv, che magari ospitano sui loro spazi pubblicitari finestre dedicate alle quote delle partite e ai consigli per le puntate.

Persino durante una gara di Serie A ci sono sponsor che mostrano la variazione delle quote per scommettere live, tra primo e secondo tempo. Proprio su questo ultimo punto si è mosso il Codacons: l’associazione che si batte per i diritti dei consumatori ha chiesto l’immediato stop agli spot televisivi sulle scommesse durante le partite di calcio in tv, pubbliche e private, mettendo fine a un sistema pericolosissimo soprattutto per i più giovani”.

